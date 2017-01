Oliver Twist diventa una serie tv al femminile

La NBC ha annunciato "Twist", adattamento tv del romanzo di Charles Dickens "Oliver Twist". La serie è descritta come una versione contemporanea e sexy del classico, con protagonista una ragazza ventenne che trova in un gruppo di emarginati la propria famiglia, che utilizzano le loro abilità per combattere ricchi criminali. Sarà la terza versione tv, dopo le due miniserie del 1999 e del 2007. Al cinema l'ultima versione è stata ad opera di Polanski nel 2005.