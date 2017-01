Oliver e Kate Hudson scaricati da papà Bill: "Per me sono morti"

Bill Hudson, ex marito di Goldie Hawn e padre di Oliver e Kate , non ha preso bene l'iniziativa della star della sit-com " Le regole dell'amore ". In occasione della festa del papà, l'attore aveva postato su Instagram una foto che lo ritraeva bambino insieme al padre e alla sorella, con il messaggio "Buona festa dell'abbandono". Una provocazione alla quale Bill ora risponde: "Smettano di usare il mio cognome, non fanno più parte della mia vita".

"Ho cinque figli, ma mi sento padre di tre. Non riconosco più Oliver e Kate come miei", ha detto Bill Hudson, 65 anni, in una dura intervista concessa al Daily Mail.



In particolare, il cantante, marito di Goldie Hawn dal 1976 al 1980, non ha digerito i post del figlio maggiore, che dopo averlo accusato di aver abbandonato lui e la sorella, con una prima foto, ha rincarato la dose pubblicando uno scatto insieme a Kurt Russell, compagno della Hawn dal 1983. Il post era accompagnato dal messaggio di auguri: "Buona festa del papà, Pa'". Analoga affettuosa cartolina social era stata condivisa sul web dalla sorella Kate: "Pa' semplicemente grazie. Buona festa del papà. Ti voglio bene".



"Il post di Oliver su Instagram era maligno, cattivo e un attacco premeditato. Per me lui ora è morto. Come lo è Kate. Sto elaborando il lutto anche se loro sono ancora sulla terra", ha detto Bill Hudson, accusando la ex moglie di essere stata l'artefice del suo allontanamento dai figli. "Goldie voleva creare il suo mito di famiglia perfetta con Kurt e mi voleva fuori da tutto questo. E' tempo che la verità venga fuori". Né la Hawn, né i figli Oliver e Kate Hudson hanno replicato alle parole del cantante.