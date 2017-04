Nuovo scherzo per Elisa, la coach dei Blu

Uno dei momenti più divertenti andati in onda nel corso della terza puntata del serale di #Amici16 è stato senza ombra di dubbio lo scherzo ai danni di Elisa Toffoli, la coach dei Blu.



A poche ore dalla registrazione della puntata, infatti, Elisa si è ritrovata rinchiusa dentro un ascensore, con un paio di colleghi molto “particolari”: un finto operaio osparso di cipolla che finge di avere un attacco di panico e Lalla Sempio, ex concorrente del Grande Fratello 2 e oggi autrice di Maria De Filippi.



Dopo alcuni momenti di panico e tensione vengono aperte leggermente le porte per permettere il passaggio di generi alimentari come acqua e cioccolato. E come tutti gli scherzi ben riusciti, arriviamo al lieto fine con la liberazione.