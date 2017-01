Nuova "Prima pagina" del Tg5

In conduzione si alterneranno Alberto Duval, Veronica Gervaso, Francesco Vecchi e Francesca Pozzi. Alle 8 la consueta edizione del Tg5 di 30 minuti con la squadra di conduttori composta da Barbara Pedri, Domitilla Savignoni, Cristina Bianchino, Susanna Galeazzi.



Come ha dichiarato il direttore Mimun "oggi Internet è esploso. I siti dei giornali sono molto aggiornati al mattino presto e la ricerca della completezza e della tempestività in tv è ancora più importante. Per questo, senza rivoluzionare il modo sereno di dare le notizie che ha accompagnato milioni di italiani, cambiamo con l'uso della diretta e il raddoppio dei minuti".



Ai notiziari e alle rubriche di servizio (Borsa, Meteo, Traffico, la rassegna stampa di Edicola) si affiancheranno collegamenti e interviste sugli argomenti di giornata.