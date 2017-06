Nuova lite tra Gemma e Tina

Continuano senza sosta e con una cadenza sempre più sincopata i litigi tra Gemma Galgani e Tina, ormai sempre più ai ferri corti.

A infiammare nuovamente la situazione, una intervista doppia che le due rivali hanno concesso a "Nuovo TV", diretto da Riccardo Signoretti.

E' proprio Signoretti, entrando in studio, a riportare le dichiarazioni più scomode.

Inutile dire che tanto basta per far subito terminare la fragile tregua. Nel salotto pomeridiano di "Uomini e Donne" scoppia infatti di nuovo la lite e, questa volta, non sembra esserci più spazio per altri periodi di tregua.