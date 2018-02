Nozzolino di "Avanti un altro" aggredito e insultato in strada

Nozzolino ha proseguito su Facebook raccontando: "Sono adirato! Mi chiedo in che mondo viviamo che non si ha più neanche la libertà di passeggiare con serenità, alla mercè di un branco di dieci-dodicenni che, forse, non sanno neppure dove sia di casa l'educazione e la legalità! E qualcuno mi ha anche scritto: 'E’ Carnevale e se non ti piacciono queste cose, stattene a casa!' Ma stiamo scherzando. E non sto qui a riportarvi gli epiteti omofobi che mi hanno urlato una ventina di altri ragazzini in scooter all’uscita della stazione di Pompei. Resto interdetto".



Divenuto popolare grazie alla partecipazione al programma "Ciao Darwin", come "bucatino", Nozzolino è stato ospite del salotto di Canale 5 di Barbara d'Urso, ed è in personaggio fisso di "Avanti un Altro" con Paolo Bonolis.