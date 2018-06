Nozze Lagerback-Bossari, Daniele: "Stanotte abbiamo dormito insieme, ma con i cuscini in mezzo"

Si sono detti Sì e si sono scambiati le fedi sulle note di "Your Song" di Elton John Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Al matrimonio blindatissimo nel giardino di Villa Ponti a Varese gli sposi sono arrivati super emozionati. "Stanotte abbiamo dormito insieme, ma con i cuscini in mezzo", dice Daniele ai microfoni di Pomeriggio Cinque che lo intercettano mentre varca il cancello della villa. Nascosta la sposa che non si è fermata a salutare fan e fotografi. Ma il web ha regalato le prime immagini di Daniele che scende dalla Ferrari grigio antracite che lo ha scortato fin dentro il Parco con il suo abito blu scuro damascato. E poi, finalmente la sposa, accompagnata dal padre. Abito bianco, fiori nei capelli e niente velo.



Filippa ha attraversato il giardino per raggiungere il suo sposo in un vestito disegnato per lei da Enzo Miccio, dalle linee morbide, con le manichine volant e gonna ricca di ruches di seta. Sciolti sulle spalle i capelli. Dopo 18 anni di amore e un anno di preparativi, finalmente il sì degli sposi postato nelle Instagram stories di alcuni invitati.