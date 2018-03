Nonna Irma, da volontaria in Kenya a star del web

Da volontaria a star del web: nonna Irma, 93 anni, al suo rientro dal periodo di volontariato in Kenya è stata intervistata da Le Iene. "Ho visto tante cose belle, ma anche tanta miseria - afferma - Mi sono rimasti nel cuore i bambini, ma non hanno niente. Neanche l'acqua e le strade. E' una vergogna. Se avessi una proprietà mia venderei tutto e lo darei al Kenya. Ma sono povera e vivo solo della mia pensione".



Nonna Irma ormai è diventata un idolo per chi vuole partire per l'Africa, ma lei dice: "Non devono fare come me, che sono rimasta poco. Devono rimanere per dei mesi. Anziché andare in vacanza al mare, devono andare in Kenya".



Nonna Irma ha la visione molto chiara di quello che andrebbe fatto: "Mettere i soldi che si spendono per le guerre per costruire invece le fabbriche. E mettere anche del sale in zucca a quei quattro che comandano il mondo: andate a farle voi le guerre, se vi piacciono tanto!".