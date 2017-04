Valerio Staffelli ha consegnato il "Tapiro d’oro" a Morgan per il suo abbandono tra le polemiche della trasmissione "Amici", avvenuto in seguito a contestazioni arrivate durante una puntata del talent. All'inviato di "Striscia la Notizia", che lo ha raggiunto a Roma, il cantautore ha spiegato: "Non si può invitare una persona a casa propria, sapendo chi è, e poi sputargli in faccia. Quando non ti fanno parlare e suonare è un lager, perché nel regime la musica e la libertà di parola sono vietate." Quindi ha rincarato la dose: "Ovunque si impedisca di parlare e fare arte è, dunque, un regime totalitario. Io sono comunista".

Staffelli è poi passato all’argomento audience, sottolineando come, dati alla mano, l'interesse del pubblico sia calato subito dopo la partecipazione del cantante milanese a "Ballando con le stelle", ottenendo una risposta piccata: "Ma cosa sta dicendo? A lei è scesa la curva!".

Infine, Morgan ha concluso: "Torno da Maria solo se mi fa cantare 'l’Ave, o Maria' e se mi chiedono scusa in modo corale".

Clicca per vedere la clip tratta da "Striscia la Notizia".