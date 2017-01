Noemi illumina "Fronte del palco" su Italia 1

Noemi è la nuova ospite di " Fronte del Palco ", giunto al terzo appuntamento della stagione. Giovedì 7 aprile, in seconda serata, su Italia 1, Simone Annichiarico intervisterà la cantante che si racconterà tra passato e futuro, attraverso la sua musica e non solo. Nell'auditorium di Radio Italia, Noemi si esibirà dal vivo proponendo i suoi successi.

In scaletta sia brani tratti dall'ultimo album "Cuore d’artista", che hit del passato, da "Vuoto a perdere" a "Fammi respirare dai tuoi occhi", da "Per tutta la vita" a "L’amore si odia", passando per "Briciole" e "Sono solo parole", senza dimenticare la canzone presentata all'ultimo Festival di Sanremo "La borsa di una donna".



Gli speaker Mirko Mengozzi e Manola Moslehi, in diretta dalla postazione radiofonica, rivolgeranno al cantautore e alla band le domande degli ascoltatori.