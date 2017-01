Nizza, Mediaset cambia programmazione per seguire gli eventi

Cambio di programmazione sui canali Mediaset dopo i fatti di Nizza. Da giovedì notte il sistema all news Tgcom24 e il Tg5 continuano a raccontare quanto accaduto sulla Promenade des Anglais. Durante la giornata i notiziari delle reti Mediaset dedicheranno all'attacco terroristico diverse straordinarie. Salta su Canale 5 la prevista puntata di "Temptation Island" mentre in seconda serata andrà in onda uno speciale sulla strage.