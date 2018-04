Ospite del "Maurizio Costanzo Show", Nino Formicola (in arte Gaspare), vincitore dell'Isola dei Famosi 2018, ha ricordato il suo collega e amico Andrea Brambilla, che formava con lui il duo comico Gaspare e Zuzzurro, e ha spiegato nel dettaglio i motivi che l'hanno spinto a partecipare al reality. "Per il pubblico io e Andrea (scomparso il 24 ottobre 2013, ndr) eravamo talmente un unicum che quando è morto la gente pensava fossimo spariti tutti e due. Mi fermavano per strada e mi domandavano: 'Adesso che lavoro fa?' Dunque, ho deciso di partecipare all'Isola dei Famosi per far capire alle persone che sono ancora vivo".



Il comico ha poi raccontato che l'esperienza in Honduras gli è servita per riacquistare fiducia in se stesso. "Mi dicevano: 'Lei da solo è capace?' Erano riusciti a distruggere l'unica cosa che mi tengo stretta: la sicurezza. Ho preso delle mazzate per tanti anni. Ora, grazie all'Isola, ho capito che c'è un pubblico che mi stima".