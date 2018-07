Nino Formicola: "Dopo nove anni sposo la mia Alessandra"

Lo aveva anticipato durante l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, dove ha trionfato, e ha mantenuto la promessa. Nino Formicola confida in un'intervista esclusiva a "Chi", che Tgcom24 anticipa in anteprima, che convolerà a nozze a settembre con Alessandra Raya: "Ci sposeremo a settembre in una chiesa antica, spoglia e in una posizione spettacolare. Non voglio sposarmi per farmi guardare, ma per me".