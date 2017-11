Nina Palmieri, l'amatissima Iena incinta e senza veli al mare

Aveva annunciato la sua gravidanza durante un servizio per il programma " Le Iene ", e ora si mostra senza remore con il suo bel pancione. L'amatissima Nina Palmieri , negli scatti di Eva Tremila, si rilassa al mare in attesa dell'arrivo della piccola creatura. Senza veli e con un dolce sorriso da futura mamma, Nina si sente a suo agio nel proprio corpo e appare in ottima forma in attesa del parto.

Noto volto televisivo di Italia 1, Nina aveva annunciato tre anni fa di aver congelato i propri ovuli per assicurarsi la possibilità di diventare mamma in futuro, nel momento più propizio. Era però solo una questione di tempo, perché la giornalista è poi rimasta incinta in modo naturale. Per lei si tratta del primo figlio, e come dimostra la solarità con la quale ha sempre parlato della sua gravidanza, non vede l'ora di coccolarlo tra le proprie braccia.