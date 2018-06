Nina Moric si sfoga sui social: "Dagli errori si impara...chiedo perdono a chi si è sentito offeso"

"Con questo post sono qui quindi a chiedere perdono alle persone che si sono sentite offese da mie posizioni espresse sui social in passato.... Cercherò di essere io stessa più attenta sulle figure che accompagneranno il mio cammino, la mia vita e la parte pubblica che voi tutti miei cari followers conoscete. Vi voglio bene". A leggere dietro le righe (nemmeno tanto dietro, ndr) sembrerebbe proprio che Nina voglia sottolineare la definitiva rottura da Luigi Favoloso, con cui ha avuto una relazione sentimentale durata quattro anni, "scoppiata" poi nelle ultime settimane, dopo l'ingresso del fidanzato nella Casa del "Grande Fratello".



Rottura che potrebbe voler significare anche un'inversione di rotta politica: "...questi errori sono stati dettati dalla fiducia che riponevo in una persona che mi ha portato ad esprimere anche pensieri che non fanno parte di me come ad esempio le opinioni politiche. Del resto chi non ha commesso leggerezze nella propria vita dovute anche al fidarsi ciecamente di una persona che credeva amica?".



Quel che è certo è che la Moric pare essere arrivata ad un punto di svolta, in amore, ma non solo. Chissà che non sia la volta buona per riflettere davvero su scelte e priorità nella propria vita, nella quale a mancarle, probabilmente è soprattutto suo figlio Carlos.