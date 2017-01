Nina Moric scende in campo per Lapo Elkann in tv: "Lo difendo, sta attraversando un momento difficile"

A "Domenica Live", nel salotto di Barbara d'Urso, si parla del caso Lapo Elkann. Dopo l'arresto a New York del rampollo di casa Agnelli, i vip si schierano pro e contro. A difenderlo ci pensa Nina Moric: la showgirl non "giustifica la condotta" ma lo sostiene dal punto di vista umano: "E' stato attaccato ovunque, gliene hanno dette di tutti i colori, è un ragazzo che sta attraversando un periodo difficile, lo si capisce dalle condizioni in cui si è ridotto".