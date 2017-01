Nina Moric: "Non ho tentato il suicidio"E l'amico in tv attacca il fidanzato

15 aprile 2015 Nina Moric: "Non ho tentato il suicidio"

12:21 - "Non ha tentato il suicidio, è finita in ospedale in codice verde per una caduta". Augusto è un amico di Nina Moric, è stato il primo a soccorrerla, e a "Pomeriggio Cinque" racconta l'altra verità attaccando il fidanzato Luigi Mario Favoloso: "Non era presente". Intanto su Instagram la showgirl, già a casa, prima posta una foto con il braccio tumefatto e poi la rimuove. Anche se conferma: "Non ho avuto nessuna intenzione di togliermi la vita".

"Tutta colpa dello stress - racconta Augusto - Nina ha avuto un malore, si è accasciata e ha picchiato nel mobile della cucina, le hanno dato solo un punto di sutura. Con lei c'era la mamma, il bambino dormiva, e ha chiamato giustamente l'ambulanza. Nina non voleva andare in ospedale, la guardia medica ha preferito portarla per tutti i chiarimenti. Nina stava bene".



Poi fa ascoltare a Barbara d'Urso un messaggio che gli ha lasciato in segreteria: "Voglio fumare... mi porti una crema per il viso...". La Moric sul suo profilo Instagram ha postato anche una foto con un lungo commento, poi rimosso: "Desidero far sapere che sto bene e che non ho avuto nessuna intenzione di togliermi la vita! Sabato sera sono stata portata in ospedale a causa di un incidente domestico. Sono caduta sbattendo la testa e mi sono fatta male ovunque a causa di un abbassamento di pressione. Lo testimonia anche il fatto che sono entrata in pronto soccorso come codice verde. Mi dispiace leggere certe cose, sono una mamma e mio figlio ha solo me e guai a chi me lo tocca! Intesi?".



Non solo. Nina smentisce anche il fidanzato: "Luigi Mario Favoloso che si trovava a Napoli nel momento dell'accaduto!!!". Il compagno infatti aveva puntato il dito su certe amicizie, che a suo dire l'avrebbero "indotta a togliersi la vita".