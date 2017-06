Nicole Scherzinger, la sexy ex Pussycat Dolls balla... "Dirty Dancing"

Nel 2010 ha vinto a "Dancing with the Stars" e a sette anni di distanza Nicole Scherzinger, ex Pussycat Dolls, torna a ballare, sexy e sinuosa, nel reboot per la tv del film cult "Dirty Dancing" . Nella nuova serie televisiva, che debutta il 24 maggio su ABC, sarà l'insegnante di ballo Penny Rivera, che rimane incinta e deciderà di abortire lasciando così a Baby (nel film originale Jennifer Grey , nel remake Abigail Breslin ) l'onere di sostituirla tra le braccia di Johnny (il mitico Patrick Swayze, ora interpretato da Colt Prattes) per il ballo di fine stagione al villaggio vacanze.

Su Instagram la Scherzinger, che è giudice a "Dancing with the Stars", ha postato uno scatto super sexy del dietro le quinte dello show televisivo, dove proprio con Prattes, ballerino professionista, si è esibita in un "dirty dancing" per annunciare il debutto del reboot televisivo del film. Del suo ruolo Nicole ha detto: "Quando ho saputo che avrei dovuto interpretare Penny, che voleva abortire, avevo deciso di non accettare la parte. Io sono contraria all'aborto"... Non resta che aspettare di vedere se i nuovo interpreti sapranno regalare le stesse emozioni degli storici personaggi.