Nicole Kidman torna in tv con la seconda stagione di "Top Of The Lake"

La Kidman è arrivata a Sidney per iniziare le riprese insieme ad Elisabeth Moss, star dello show, e ha dichiarato: "Sono molto emozionato di tornare a casa per lavorare con la cara amica Jane Campion, di cui rispetto e ammiro il lavoro. Sono anche molto felice di unirmi all'incredibile Elisabeth Moss".



Ambientati quattro anni dopo la stagione precedente, i nuovi episodi seguiranno la detective Robin Griffin alle prese con un cadavere abbandonato sulla Bondi Beach di Sidney. Nel cast ci sarà anche Gwendoline Christie, Brienne de "Il Trono di Spade". "Top Of The Lake: China Girl" andrà in onda su BBC Two in Inghilterra.