Nicole Kidman sconvolge Jimmy Fallon: "Avevo una cotta per te"

Uno dei rimorsi che perseguiterà per sempre il presentatore tv Jimmy Fallon sarà quello di non aver capito di essere entrato nelle grazie di Nicole Kidman. L'attrice era ospite del suo talk show quando a sorpresa gli ha rivelato che anni prima si era presa una bella cotta per lui: "Mi piacevi! Eravamo a casa tua e tu ne ne stavi lì, nemmeno mi rivolgevi la parola! Pensai che non ti piacessi e che non ci fosse chimica tra di noi".

Sotto shock il presentatore, che dopo queste parole è uscito dallo studio per la vergogna, tra le risate del pubblico. "Cosa? Mi stai dicendo che ho avuto un appuntamento con Nicole Kidman e non me ne sono nemmeno reso conto?" ha poi ribattuto sorpreso.



L'attrice ha precisato che ora è felicemente sposata con Keith Urban, ma si è divertita a punzecchiare ancora un po' il povero Jimmy. Ha infatti rivelato che all'epoca era disponibile ma che durante la serata "te ne stavi lì senza dire niente. Ad un certo punto ti sei anche messo a giocare ai videogiochi. E' stato davvero imbarazzante per me, pensavo di non piacerti proprio o che magari fossi gay".