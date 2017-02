Nicole Kidman: "Keith Urban mi snobbò per quattro mesi"

Essere bellissime non è sinonimo di successo con gli uomini. Lo sa bene Nicole Kidman , che ha dovuto aspettare ben quattro mesi prima di essere richiamata dal suo attuale marito Keith Urban . "Avevo una cotta per lui, ma non sembrava che gli piacessi" ha raccontato ospite da Ellen DeGeneres "Ma adesso siamo insieme e va tutto bene, non c'è bisogno di rivangare queste cose".

Keith Urban non è stato il primo dei suoi spasimanti ad essere intimorito dal suo fascino. Qualche tempo fa l'attrice, ospite del Jimmy Fallon Show, aveva infatti confessato al diretto interessato di aver avuto un interesse per lui quando era più giovane ma che lui non aveva risposto ai suoi approcci.



Incertezze e insicurezze appartengono ormai al passato: Nicole ha finalmente trovato l'uomo della sua vita ed è una delle dive più corteggiate di Hollywood. Candidata agli Oscar come miglior attrice non protagonista per "Lion", la Kidman ha messo in cantiere anche una serie tv. La sua casa di produzione Blossom Films ha infatti acquistato i diritti del bestseller "The Expatriates", in cui potrebbe comparire anche come interprete. L'attrice ha già all'attivo come produttrice "Big Little Lies", black comedy prodotta insieme a Reese Witherspoon e interpretata da Laura Dern, Zoë Kravitz e Shailene Woodley.