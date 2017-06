Nicole Kidman, "ingrigita" e invecchiata nella nuova stagione di "Top of the Lake - China Girl"

I capelli grigi e apparentemente invecchiata, Nicole Kidman , 49 anni, è quasi irriconoscibile nel trailer di "Top of the Lake - China Girl", serie televisiva targata BBC di gran successo diretta da Jane Campion , che torna per la seconda attesissima stagione. A 4 anni di distanza dal primo, datato 2013, il secondo capitolo dell'avvincente poliziesco sarà presentato a Cannes durante il prossimo Festival (dove la Kidman è regina con ben 4 titoli) per poi debuttare a settembre su Sundance Tv, prima di arrivare in Italia.

La detective Robin Griffin, protagonista della serie tv e interpretata da Elisabeth Moss, si trova questa volta a Sidney per indagare sul ritrovamento su una spiaggia del cadavere di una giovane donna asiatica chiusa in una valigia, ma anche per riaprire un doloroso capitolo della sua vita privata. Nella città infatti vive anche sua figlia Mary, diventata ormai un'adolescente e data in adozione quando era ancora una bambina a Julia, interpretata da Nicole Kidman. Le storie delle due donne si intrecceranno indissolubilmente.



Nicole Kidman, che è già protagonista di una serie tv "Big Little Lies - Piccole grandi bugie", sarà sulla Croisette nel nuovo film di Sofia Coppola, "L'Inganno" e poi in Concorso con "How to Talk to Girls at Parties" di John Cameron Mitchell e con "The Killing of a Sacred Deer" di Yorgos Lanthimos.