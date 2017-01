Nicola Porro arriva su Canale 5 con un doppio spazio dedicato all'informazione

Lavori in corso per il palinsesto atunnale di Mediaset. Dalla prossima stagione, infatti, Nicola Porro condurrà due appuntamenti settimanali d'informazione in seconda serata su Canale 5 con un'edizione totalmente rinnovata dello spazio presidiato da “Matrix”. Intanto Luca Telese ha allo studio un nuovo progetto televisivo orientato al racconto dell’attualità con un taglio innovativo, attraverso storie e reportage esclusivi.

"Mediaset, in controtendenza, aumenta i propri spazi d'informazione. Nella prossima stagione avremo diverse novità, ma già oggi siamo lieti di dare il benvenuto a un giornalista che ha molto innovato il genere talk-show, grazie al suo stile, al suo equilibrio, alla capacità di scegliere ospiti sorprendenti e di lasciarli parlare richiedendo i chiarimenti necessari senza irritante concitazione" ha dichiarato Mauro Crippa, direttore generale Informazione Mediaset. Il nostro obiettivo è proprio quello di far tornare i talk-show politici momenti realmente informativi, senza caos e senza discutibili escamotage (che con la politica c'entrano molto poco) per rincorrere gli ascolti".



"Ci fa anche molto piacere annunciare il nuovo impegno di Luca Telese. Dopo “Matrix”, si dedicherà all'ideazione di un nuovo programma informativo che non prevede dibattito tra ospiti ma approfondimento giornalistico dei grandi temi d'attualità con un linguaggio televisivo innovativo. Anche qui vogliamo pensare alle reali esigenze del pubblico, compiere un passo avanti nel racconto dei fatti e dei fenomeni della modernità italiana e internazionale».