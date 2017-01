Nicki Minaj imita l'amica Beyoncé al "Saturday Night Live"

14:08 - Tra i talenti di Nicki Minaj non ci sono solo curve da capogiro e un'ugola d'oro. Ospite al "Saturday Night Live", la cantante ha svelato il suo lato comico lanciandosi in alcune imitazioni di altre bellissime dello showbiz. Tra le sue 'vittime' la reginetta dei reality Kim Kardashian e la collega Beyoncé, con cui ha recentemente collaborato per la versione remix del singolo "Flawless".

In tv la Minaj si è divertita a prendere un po' in giro Beyoncé, imitando gli atteggiamenti che l'hanno resa famosa. Tra questi anche la classica mossetta della mano, apparsa nel video del 2008 "Single Ladies".