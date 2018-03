Nickelodeon "licenzia" il produttore di iCarly Dan Schneider, scopritore di Ariana Grande

Nickelodeon ha tagliato i ponti con il creatore di "iCarly" e di altre famose serie tv americane, Dan Schneider, cancellando anche il suo ultimo show in onda "Game Shakers". Nessuna ufficializzazione sulle reali ragioni della rottura, ma per alcuni media questa sarebbe avvenuta in seguito alle numerose accuse di molestie a carico del produttore scopritore di star come Ariana Grande e Amanda Bynes.