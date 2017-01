Nick Jonas, il cantante finisce in mutande

Addio Justin Bibier, è Nick Jonas il nuovo sex-symbol del pop americano. Il fratellino dei Jonas Brother si sta facendo strada grazie alle sue doti canore - è uscito il 10 novembre il suo secondo album da solista "Nick Jonas" - ma non solo. Ospite del talk show di Ellen DeGeneres si è infatti presentato senza panataloni, mandando in visibilio le donne presenti in studio.

Il singolo "Jealous" è in cima alle classifiche e Nick ha imparato i trucchetti del mestiere per far parlare del suo lavoro, sfruttando anche il suo fisico statuario. Dopo essersi esibito dal vivo, infatti, il cantante è entrato in studio senza pantaloni facendo impennare la libido delle donne... sperando di ottenere lo stesso risultato con le vendite dell'album.