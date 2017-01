Nick Carter omaggia i Backstreet Boys a " Dancing with the stars ". Il cantante si è esibito in una performance ispirata all'iconico balletto del video di " Everybody (Backstreet's back) ", hit tra le più amate della celebre boy band in auge negli Anni Novanta. Ad assistere allo show c'era anche il compagno di avventura AJ McLean che aveva partecipato anche alle prove settimanali e aiutato a preparare la coreografia, premiata con 27 voti su 30.

Nella clip mandata in onda prima dell'esibizione, che doveva essere dedicata all'anno migliore dell'artista, Nick Carter ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a omaggiare la band, scegliendo di celebrare il 1992, anno in cui vi entrò a far parte: "Mi hanno fatto vivere i momenti più memorabili della mia vita", ha detto il cantante, ricordando come l'ingresso nel gruppo lo abbia aiutato a superare la difficile situazione familiare e a evitare cattive compagnie. "I BSB mi hanno salvato, mi hanno amato e trattato come un vero fratello".



Anche gli altri membri del gruppo, che compaiono nel video, confermano il legame profondo tra di loro.



"Everybody (Backstreet's back)" è il primo singolo del secondo album della band, "Backstreet's back", uscito nel 1997. Il video della canzone, ispirato a "Thriller" di Michael Jackson e ambientato in un castello infestato, vede i i cinque membri del gruppo trasformarsi in mostri.