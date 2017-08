Niccolò raccontaci come nasci l'idea di questa canzone...

E' nata con Edoardo Cremona, cantante del gruppo Il Pagante, con la voglia di divertirci. Una sera a cena, dopo qualche bicchiere di vino, mi ha raccontato di questo brano che parla di autolike. Appena sentito me ne sono innamorato e gli ho chiesto se gli andava che la cantassi io ed eccoci qua.

Perché autolike?

Penso che il concetto sia fantastico... Riassume il pensiero che è più importante piacersi che piacere, quindi metto l'autolike come rafforzativo a ció che posto o pubblico

Tu lo metti alle tue foto?

Certo che lo metto e ne vado fiero.

Quanto sono importanti i social?

Importantissimi, a patto che si tenga in considerazione che non sono la vita reale e che con i like o le visualizzazioni non ci si paga l'affitto.

Sei tra i protagonisti sul palco del Wind Summer Festival, vuoi fare concorrenza ai tormentoni estivi?

Assolutamente no (ride, ndr). Al Wind summer festival ho fatto il mio vero lavoro,quello del conduttore-inviato, ho confezionato insieme a Chiara Carcano 21 pillole per Italia 1 dal titolo #unlimitedsumner che sono andate in onda il mese di luglio e documentato il backstage per i social di Mediaset.

Stanno trasmettendo le repliche di Archimede, ti rivedi?

Fa uno strano effetto... Sono passati 5 anni dall'ultima edizione e tutte le volte che lo riguardo vedo un ragazzino felice di quello che faceva... ecco, oggi sono sempre felice e sempre con i capelli ma aimé meno ragazzino

Sei una Iena storica, cosa bolle in pentola per la prossima edizione?

Ci sono un po' di idee ma preferisco non parlarne, alle Iene cambia sempre tutto molto velocemente e non vorrei dirti una cosa che poi magari verrebbe totalmente stavolta

Ci sono anche nuovi progetti?

Assolutamente si, ma siamo ancora in una fase di sviluppo embrionale

Infine: cantante o conduttore?

Conduttore tutta la vita, autolike è un'esperienza estiva che ho deciso di fare perchè l'età me lo permette ancora, ma sono assolutamente conscio del fatto di non saper cantare e che se non ci fosse stato l'autotune col cavolo che riuscivo a fare la canzone.