Niccolò Bettarini: "Ho sempre creduto che ci saremmo riuniti"

Ospite a " Verissimo " Niccolò , figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarin i, racconta della pace ritrovata in famiglia. "E' stato emozionante vederli ballare insieme. Io ho vissuto gli anni in cui i miei genitori si davano addosso, ma non ho mai smesso di credere che un giorno ci saremmo tutti riuniti - spiega - Finalmente sembra che questo giorno sia arrivato. Io e i miei fratelli siamo molto felici".

Nella sua prima intervista televisiva, in onda sabato 6 gennaio a Verissimo, parla della riconciliazione dei genitori, apparsi insieme qualche tempo fa al "Maurizio Costanzo Show".



Dopo anni di battaglie, separazioni e rancori, finalmente la conduttrice e l’ex calciatore pare abbiano ritrovato la serenità. Parlando di loro, Niccolò confida: "Dopo tutti questi anni e nonostante tutto, i miei non si sono mai persi sul fatto di essere genitori. I problemi li hanno sempre affrontati in maniera civile per quanto riguarda noi figli".



Diciannove anni, molto seguito sui social network grazie al suo fisico prestante e a un viso d'angelo, Niccolò non sembra avere tempo per pensare all'amore e dice: "Al momento non sono fidanzato, sto pensando più ai miei problemi al ginocchio che alla ragazze".