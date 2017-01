Nella nuova puntata del "Giallo della Settimana" Remo Croci rivela inediti dettagli sul caso di Roberta Ragusa

Il rinvio a giudizio di Antonio Logli, il marito di Roberta Ragusa, e una lettera esclusiva inviata alla redazione del " Giallo della Settimana " da Loris Gozzi, il supertestimone del caso della donna scomparsa sono i temi centrali che saranno approfonditi nella quarta puntata del programma condotto da Remo Croci , in onda su Tgcom24 sabato 19 novembre alle ore 22.

Ospiti l'opinionista Marina La Rosa, l'inviato del settimanale "Oggi" Giangavino Sulas e l'avvocato Enrico Maria Gallinaro legale dello zio e della cugina di Roberta. Nel corso della trasmissione ci sarà spazio anche per il processo per il delitto di Chicca Loffredo che si sta celebrando a Napoli. Sarà mostrato in anteprima il disegno della ricostruzione della morte della bambina secondo la versione di Titò Caputo, l'uomo accusato dell'omicidio avvenuto due anni fa nel Parco Verde di Caivano.