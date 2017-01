Nell'estate del "Segreto" arriva Sol, una nuova eroina bella e coraggiosa

Sorprese in arrivo per i fan de " Il Segreto ", la fortunata soap di Canale 5 . Nelle prossime settimane arriverà infatti a Puente Viejo l'affascinante Sol (interpretata dall'attrice spagnola Adriana Torrebejano ). "E' una ragazza forte e decisa. Dopo un'infanzia fatta di privazioni e sofferenze, ora lavora in un bordello. Ed è proprio lì che suo fratello Severo riuscirà a riabbracciarla" ha raccontato l'attrice a Nuovo Tv.

Dopo anni di lontananza, Severo (Chico Garcia) riesce finalmente a scoprire dov'è finita sua sorella. "Sol e Severo sono stati separati quando erano piccoli, dopo aver perso entrambi i genitori a causa della Montenegro. Severo la convincerà ad abbandonare la vita che stava conducendo per trasferirsi con lui a Puente Viejo".



Il fratello cercherà in tutti i modi di farle dimenticare le brutte esperienze che ha vissuto, ma c'è un mistero nel passato di Sol che la ragazza non può confessare nemmeno a lui. "A differenza del ruolo che interpreto, io sono una persona sincera e trasparente" ha precisato l'attrice "Non ho segreti da nascondere, sono cresciuta in una famiglia unita e felice. Sol però è una grande opportunità per me. Lavoro tutti i giorni in una serie di grande successo come Il Segreto. Che cosa potrei volere di più?".