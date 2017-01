Nek star a "Fronte dal Palco"

14:08 - Giovedì 7 maggio alle 00.40 su Italia 1, Nek sarà il protagonista della nuova puntata di "Fronte del palco", appuntamento con la musica condotto da Simone Annicchiarico. Nell'auditorium di Radio Italia il cantautore italiano presenterà il suo album "Prima di parlare" e si racconterà ripercorrendo la sua carriera e svelando segreti e curiosità inerenti al suo ultimo lavoro.

La speaker Manola Moslehi, in diretta dalla sua postazione radiofonica, rivolgerà all'artista le domande degli ascoltatori di Radio Italia. In scaletta sia brani recenti che hits del passato: "Lascia Che Io Sia", "Almeno Stavolta", "Prima Di Parlare", "Io Ricomincerei", "Se Io Non Avessi Te", "Sei Solo Tu", "Credere Amare Resistere", "Se Telefonando", "Laura Non C'è" ed infine "Fatti Avanti Amore".