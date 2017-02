Naya Rivera, seno florido e bombastico su Instagram

Non è la prima volta che le curve di Naya Rivera , l'attrice californiana ex stellina della serie televisiva "Glee", attirano l'attenzione sui red carpet o sui social. E anche questa volta lo scatto condiviso su Instagram non passa inosservato. Il suo florido e prosperoso seno è un vero e proprio acchiappa clip!

Diventata mamma un anno e mezzo fa l'attrice 30enne, che ha da poco divorziato dall'attore Ryan Dorsey, potrebbe presto tornare in televisione proprio in una reunione della serie tv, finita nel marzo 2015, che l'ha resa famosa. Il padre di Glee infatti Ryan Murphy, ha lasciato intendere in una recente intervista a E Online, che gli piacerebbe molto "rimettere insieme tutto il cast di Glee un giorno, magari per una specie di reunion televisiva".