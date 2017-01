Naya Rivera: "I bianchi si lavano di più"

14:05 - Scivolone a sfondo razzista per Naya Rivera, che durante il talk show "The View", ha candidamente dichiarato di "avere una teoria riguardo alla doccia. Penso che i bianchi si lavino molto di più delle altre minoranze". A queste parole il pubblico in studio ha iniziato a rumoreggiare, ma l'attrice latina è andata avanti dicendo che "si lavano tutti i giorni e anche più volte al giorno. E' una cosa da bianchi".

Per rimediare alla gaffe, la Rivera ci ha subito tenuto a precisare che "mia mamma è per metà portoricana e per metà nera e si fa la doccia tutti i giorni. Ma sono sposata con un bianco e si lava moltissimo, due o tre volte al giorno. Un dermatologo ti dirà di lavarti una o due volte ogni tre giorni. Quindi sono io dalla parte della ragione."



D'altra parte la star di "Glee" parla per esperienza diretta. Mollata ad un passo dall'altare dal rapper afroamericano Big Sean, dopo solo tre mesi era già convolata a nozze con l'attore bianco latte Ryan Dorsey. Che sul cambio repentino di marito abbiano pesato le abitudini sotto la doccia?