Naya Rivera, ex star di "Glee" arrestata per violenza domestica: ha picchiato il marito

Una discussione accesa sfociata in violenza, ma questa volta la vittima non è una donna, bensì un uomo. E' successo sabato, a Chesapeake, in West Virginia dove Naya Rivera, ex star della serie tv "Glee" è stata arrestata (e poi rilasciata su cauzione) con l'accusa di violenza domestica nei confronti del marito Ryan Dorsey, anche lui attore. Stando alle dichiarazioni e ad un video l'uomo sarebbe stato colpito alla testa e al labbro durante una passeggiata insieme al figlio...