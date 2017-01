25 febbraio 2015 Naya Rivera aspetta un bebè e lo annuncia via Twitter Dopo il matrimonio lampo con Ryan Dorsey nel luglio 2014, la star di Glee non ha perso tempo e adesso diventerà madre del suo primo figlio Tweet google 0 Invia ad un amico

12:49 - "First comes love… then comes marriage... then comes...". Prima l'amore, poi il matrimonio e quindi... Un bebè. Naya Rivera è incinta del suo primo figlio con Ryan Dorsey sposato poco meno di un anno fa. L'attrice di Glee ha cinguettato su Twitter questo messaggio rimandando poi al suo blog personale dove ha dato l'annuncio ufficiale.

"We’re having a baby! Ryan and I feel so blessed and can’t wait to welcome the newest member of our family", ha scritto la star del musical della Fox sotto all'immagine di un forno con dentro un panino e il detto: "Bun in the oven", che in inglese si usa per annunciare l'arrivo di un bebè. I Dorseys sono quindi in attesa e non stanno più nella pelle. Per Naya, 28 anni è il primo figlio e l'attrice sembra non aver voluto perdere tempo.



Dopo la rottura con Big Sean, nell'aprile del 2014, a pochi mesi dalle nozze, l'attrice infatti ha subito cominciato una relazione con con l'attore di "Unspoken" e lo ha persino sposato nel luglio dello stesso anno. Ora lo renderà padre. Tutto in meno di una anno: un vero record.