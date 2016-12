Natan: la risposta italiana a Balang

I riflettori di Little Big Show si accendono di nuovo su un baby danzatore d'eccezione. Dopo John Phillip Bughaw, in arte Balang, 8 anni e 12 milioni di visualizzazioni su Facebook, tocca al piccolo italiano Natan Casagrande far ballare il pubblico. Parlando con Gerry Scotti è timido e impacciato, ma bastano le prime note di "Gasolina" per farlo scatenare!