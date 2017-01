Natalia Estrada: "Basta con la tv, non ho neanche il televisore in casa"

Da anni ormai Natalia Estrada ha abbandonato il mondo dello showbiz e non ha rimpianti per quella scelta di vita coraggiosa. Tra i cavalli del suo maneggio, al fianco del marito Andrea Mischianti, ha infatti trovato la serenità che cercava. A " Visto " l'ex showgirl ha confessato che "gli abiti di lustrini li ho rispediti in Spagna dai miei genitori. Non ho nostalgia della tv, non ho neppure la televisione in casa".

In tanti si sono chiesti perché avesse lasciato la carriera proprio nel momento in cui era sulla cresta dell'onda, ma per lei è stato un passaggio naturale: "Non riuscivo a riconoscermi nei programmi che mi proponevano. La televisione virava sempre più verso il reality, ma io avevo un percorso diverso legato allo spettacolo. Ho sempre prediletto il varietà, con quei programmi non mi sarei sentita me stessa".



Un addio senza polemiche anche se "nel mondo dello spettacolo ci sono persone molto più pazze dei cavalli, ma non mi ero trovata male. Anzi avevo anche trovato degli amici con i quali condividevo la passione per l'equitazione. Il più caro di tutti era Pietro Taricone, che come me amava gli spazi aperti della campagna. Spesso mi trovo ancora con qualche amica, come Ela Weber, ma la mia vita ormai è altrove".