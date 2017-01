Natalia Bush, scatti sexy per "The Lady 2"

Lory Del Santo e Natalia Bush su Instagram hanno stuzzicato i fan con le prime bollenti anticipazioni di "The Lady 2". In poco tempo la webserie è diventata un fenomeno trash e la Del Santo ha voluto fare il bis. Lory si è messa di nuovo dietro la macchina da presa per dirigere la bella Natalia, che con le sue curve sexy sa come scaldare l'atmosfera. Un backstage piccante, nell'attesa di vedere online i nuovi e attesissimi episodi.