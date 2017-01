Natale in tv: con musica, film e cartoon sulle reti Mediaset

Canale 5 propone una programmazione orientata sulla musica, sin dalla Vigilia, con il Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci all'Auditorium della Conciliazione (sul palco, Tony Hadley, Roberto Vecchioni, Dolcenera, Anna Tatangelo, Anggun, Francesco Renga, Deborah Iurato). Doppio racconto biblico, sempre il 24, tra "La sacra famiglia" con Alessandro Gassmann (13.40) e "Nativity" di Catherine Hardwick (23.30). La rete ammiraglia Mediaset offrirà la sera del 25 dicembre "Intimissimi On Ice" all'Arena di Verona con Andrea Bocelli e Carolina Kostner e il 26, alle 13.40, il meglio del teatro musicale in "Musical! Italian Musical Awards" con Michelle Hunziker e Christian De Sica. Si chiude il 26 con Massimo Boldi in "A Natale mi sposo". Speciali natalizi in programma per le trasmissioni "Una sorpresa da chef", "Melaverde" e "Le Frontiere dello Spirito".



Su Italia 1, oltre all'immancabile "Una poltrona per due", si ride a Natale con "Il ciclone" di Pieraccioni, mentre Santo Stefano si chiude con Mark Ruffalo e "I maghi del crimine". Le maratone pomeridiane sono affidate a "I Simpson for Christmas" e "La storia infinita". Rete 4 punta sul cinema con una carrellata di film in prima serata dal 24 al 26, tra il western "Rancho Bravo", "Sette spose per sette fratelli" e Brad Pitt in "Vi presento Joe Black".



Iris proporrà una "Maratona Natale da brivido" con otto capolavori di Alfred Hitchcock, il 25 dalle 11, mentre Premium Cinema 2 HD punterà su una ventiquattr'ore di animazione per tutte le feste: il 24 in prima serata, "Il Piccolo Principe" con le voci di Paola Cortellesi e Stefano Accorsi, il 25, "Dragon Trainer II", il 26, "L'era glaciale IV".