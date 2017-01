Narcos, il figlio di Pablo Escobar trova 28 discrepanze tra la seconda stagione della serie tv e la realtà

"In nome della patria e in onor del vero degli eventi accaduti tra il 1980 e il 1990, mi sento obbligato ad esporre i gravi errori di una serie tv che si "spaccia" per veritiera, che invece è lontana da esserlo e che considero quindi un insulto alla storia di un'intera nazione, alle tante vittime e alle famiglie". Introduce così le 28 "fantasie" di Narcos Sebastian Marroquin. Tra le più rivelanti troviamo:



1. Carolos Henao non sarebbe un narcotrafficante, ma lo zio materno di Juan Pablo Escobar.

2. La fuga dalla cattedrale: la fuga non sarebbe così sanguinolenta come viene inscenata nella serie. Escobar avrebbe ucciso solo una guardia e sarebbe evaso spostando dei mattoncini.

3. Limòn non sarebbe stato l'autista di Pablo, bensì del fratello maggiore del narcotrafficante.

4. La moglie di Pablo non avrebbe mai utilizzato o acquistato un'arma.

5. La mamma di Escobar l'avrebbe tradito per denaro. Proprio quest'ultima non viene assolutamente descritta dal nipote come una donna tenera come è, invece, narrato nella serie.