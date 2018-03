Napoli, la candid camera maschilista fa infuriare le donne

"L’Italia è un Paese basato sull’ipocrisia che la donna sia al pari degli uomini. Le donne sono inferiori e il loro ruolo è quello di provvedere al mantenimento della famiglia". Inizia così il discorso del leader del Pdu, il Partito degli Uomini, che ha inscenato un finto comizio a Napoli per vedere le reazioni della gente. Ovviamente, sebbene sia pieno periodo elettorale, non si tratta di un vero partito ma di una candid camera messa in scena da Giorgio Montanini per Matrix Prime. Alle provocazioni dell’attore non sono mancate le risposte colorite della gente. "In Germania c’è una donna al potere e ha due palle che tu te le sogni proprio", dice una signora a cui fa eco un anziano: "Non ti sputo in faccia perché sono una persona perbene". Fortunatamente gli animi si sono poi sedati quando l’attore ha ammesso che si trattava solo di una candid politicamente molto scorretta.