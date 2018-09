Nancy Coppola incinta: “Ecco la nostra prima ecografia”

Ancora non sappiamo se sarà fiocco rosa o azzurro, ma in casa di Nancy Coppola sta per arrivare nuovamente la cicogna. La cantante neomelodica ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, alla dodicesima settimana, ha parlato della sua seconda gravidanza a Pomeriggio Cinque, condividendo con gli spettatori di Barbara D’Urso anche un momento privatissimo come quello della prima ecografia. “Non me l’aspettavo, è successo in un periodo buio - ha raccontato Nancy -. Mio suocero era morto da poco ed è successo tutto all’improvviso. È stata una grande distrazione soprattutto per mio marito, che viveva un momento difficile”.



A chiedere un fratellino alla mamma era stato, sempre in diretta sul divano di Barbara D’Urso, il piccolo Vincenzo, primo figlio della coppia. Che alla domanda: “Vuoi un fratellino o una sorellina?” aveva risposto senza esitazione: “Un fratellino”. Papà Carmine invece vorrebbe una femminuccia. E mamma Nancy risponde: “Basta che stia bene”.