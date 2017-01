Nancy Brilli, incidente con l'acido: "Ho rischiato di perdere la vista e l'occhio"

Incidente domestico per Nancy Brilli che ha rischiato di perdere la vista e un occhio. L'attrice, in tv con la fiction "Matrimoni e altre follie", a Diva e Donna ha infatti raccontato che "un detersivo un po' acido mi è finito accidentalmente in un occhio. Quando sono davvero stanca, faccio gesti inconsulti. In questo caso, inavvertitamente mi sono buttata nell'occhio sinistro del detersivo".