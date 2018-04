Nadia Toffa torna a "Le Iene": "Un semplicissimo vi voglio bene! Ci vediamo domenica"

La "Iena" ha saltato la scorsa puntata del programma, spiegando su Twitter di sentirsi "provata" dalle cure e di aver bisogno di riposo. Ma ha mantenuto la promessa di ritornare e infatti domenica sarà al suo posto accanto ai colleghi...



Due mesi fa la Toffa aveva svelato, sempre sui social, le ragioni del malore che l'aveva colta a dicembre: "Ho avuto il cancro", aveva detto: "In questi due mesi mi sono curata, ho fatto chemioterapia e radioterapia dopo un'operazione, perché dei meravigliosi medici mi hanno operata e mi hanno tolto il cento per cento di questo cancro. Ho fatto una radio e una chemioterapia preventiva, perché poteva essere rimasta una piccola cellula che la tac non vedeva. Il medico mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: se tu fossi mia figlia io farei così. C'è una data molto importante per me, che è il 6 febbraio: cinque giorni fa ho finito la radio e la chemio".