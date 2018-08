Nadia Toffa su Instagram: "La mia estate a colori! Pronti per settembre?"

I post social di Nadia Toffa sono sempre molto attesi dai tantissimi fan che le hanno dimostrato affetto e vicinanza in questo periodo particolare. L'ultimo che la " Iena" ha pubblicato sui social è uno scatto la cui didascalia conferma che presto la rivedremo in tv . "Sto vivendo un’estate a colori ! Tanta energia positiva. Pronti per settembre? Io non vedo l’ora..." ha scritto.

"Ci vediamo a settembre con le dirette delle Iene, ora inizio le vacanze" aveva scritto la Toffa solo alcuni giorni fa, rispondendo ad uno delle migliaia di commenti che ogni suo scatto social raccoglie.



Ora però, in un momento di assoluto e meritato relax, la "Iena" ha confermato una volta e di più che dopo le ferie sarà pronta a tornare in pista. Sorridente e combattiva come appare sui social, per la felicità delle tantissime persone che hanno sempre fatto il tifo per lei. "Vi abbraccio uno a uno, buon tutto!" è il suo saluto affettuoso ai follower.



"L'affetto che mi ha riservato la gente? E' speciale, ma credo che gli italiani siano molto calorosi", aveva detto Nadia di recente per ringraziare i suoi fan, durante un'uscita pubblica in cui ha confermato di "stare molto bene".