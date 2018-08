Nadia Toffa sbotta e si sfoga su Instagram: "Avete rotto!"

La conduttrice de "Le Iene" si è sfogata anche perché da tempo ormai sta tranquillizzando tutti sul suo stato di salute, dopo che a febbraio aveva raccontato in tv di aver avuto un cancro. "Sto molto bene, l'ho scritto anche sui social per tranquillizzare tutti" aveva detto la Toffa a luglio, intervistata da una giornalista Mediaset a Bologna, in occasione della prima uscita pubblica dopo la malattia. "Bisogna anche sapersi fermare quando il fisico lo dice. Ora riposo, mi prendo i miei tempi" aveva continuato.



E in effetti la sua estate è stata all'insegna del riposo, dei sorrisi, della positività e della normalità. Su Instagram ha postato numerosi scatti che la mostravano sorridente, proprio per dimostrare che il peggio era alle spalle: "Ogni tanto è piacevole farsi carini semplicemente per fare una passeggiata. Per se stessi. Così solo per sentirsi meglio" aveva scritto mostrandosi in giro per le strade di Milano il 23 luglio.



Poi ancora: "C’è sempre il momento stupidera con le amiche in piscina. Eccone per esempio uno" aveva scritto il 7 agosto, mostrandosi con una coloratissima cuffia a bordo di una piscina. Solo due giorni dopo l'annuncio del rientro in tv, proprio a "Le Iene: "Sto vivendo un’estate a colori! Tanta Energia positiva. Pronti per settembre? Io non vedo l’ora...". Tra gli ultimi post, invece, una "linguaccia dispettosa", uno scatto divertito prima di tornare al lavoro che tanto ama.