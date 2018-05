Nadia Toffa intervista Terence Hill: "Io e Bud non ci siamo mai detti ti voglio bene"

Nadia Toffa rinuncia alla parrucca e indossa per la prima volta il turbante per intervistare Terence Hill, da lei definito il suo primo grande amore cinematografico. L’attore 79enne si racconta a tutto tondo a Le Iene parlando dei tanti aneddoti della sua carriera: "L'unica volta che ho fatto a botte avevo sei anni e mi ero ribellato a un altro bambino che mi chiamava 'tedescaccio'", spiega l'attore. "Studiavo Lettere e Filosofia, ma ho deciso di lasciare per dedicarmi a tempo pieno alla recitazione", aggiunge Terence che poi racconta alcune chicche avvenute sul set: "Una volta sono svenuto dopo aver fumato un sigaro".



Dopo aver parlato delle scazzottate con il suo collega e amico Bud Spencer, Terence sottolinea: "Non abbiamo eredi, eravamo un'accoppiata perfetta. Ma non ci siamo mai detti 'ti voglio bene'".