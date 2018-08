Nadia Toffa fa la frittata, voglia di normalità e il rientro a settembre: "Più forte di prima"

Il rientro in tv a settembre, "più forte di prima" come scrive su Instagram rispondendo ad un fan, è ormai una certezza e Nadia Toffa lo sottolinea sui social postando nuovi scatti dai quali traspare tutto il suo desiderio di ritorno alla normalità. Come l'ultimo in cui è al bancone della cucina alle prese con una padella e una frittata...

Le cure continuano, i capelli ricrescono, come scrive lei stessa e la voglia di ricominciare è tanta: "Forza e sorridi alla vita" . Nadia Toffa lo dimostra ad ogni scatto social in cui appare più combattiva che mai. Qualche giorno fa ha anche dedicato un post alle vittime di Genova, mentre a Ferragosto ha condiviso alcune foto in piscina e poi una mentre è in giardino, col cappello di paglia in testa e i piedi scalzi. Positiva e piena di speranze, una guerriera pronta a combattere la malattia con tutte le sue forze.