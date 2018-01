Nadia Rinaldi pronta per l'Isola: "Mi sento più bella che a 20 anni con 73 chili in meno"

Ha compiuto da poco 50 anni e non si è mai vista così sexy e in forma. Ora Nadia Rinaldi è pronta a sbarcare su "L'Isola dei Famosi" , con 73 chili in meno e una nuova silhouette, frutto di "un percorso iniziato nel 2001 con un bypass intestinale". L'attrice, sui grandi schermi con il film "Super Vacanze di Natale", ha raccontato per la prima volta la sua rinascita fisica e mentale a "Diva e Donna".

La Rinaldi stretta in una seducente lingerie che ha indossato per gioco, ha raccontato al settimanale: "Ho concluso il percorso iniziato nel 2001 con un bypass intestinale che mi ha fatto perdere 73 chili. Negli ultimi anni ho fatto due interventi per ridurre la pelle in eccesso, tipica di un forte dimagrimento, e per ridurre le dimensioni del seno".



Ora è pronta per la sfida in Honduras con il reality di Canale 5, mettendo per un attimo da parte gli uomini: "L’avventura sull’Isola è un’altra sfida, non solo fisica ma mentale. Sarà una bellissima esperienza". E poi conclude, rivelando: "Ho chiuso con gli uomini, faccio solo quello che mi fa star bene".